Van der Poel kan weer een jaar op frustratie rijden

Vorig jaar was er frustratie na een tweede plaats en vier lekke banden in het Luxemburgse Bieles. Een jaar later kon hij er nog niet over uit, vertelde hij vrijdag. ,,Nu kan ik weer een jaar op frustratie rijden'', zei hij nu met een lachje. ,,Nee, op deze manier kan ik er iets meer mee leven.'' De gedachten gingen naar Sven Nys, de Belg die ook vaak favoriet was, maar slechts twee keer won. ,,Maar ik hoop dat ik zo’n carrière heb als hij, dat zou geweldig zijn.''



,,Ik was dit seizoen de beste veldrijder, maar Wout van Aert won de wereldtitel voor de derde keer op rij en dat is iets unieks'', sprak hij waarderend over zijn 'eeuwige' rivaal. In de schaduw reed Lars van der Haar naar de vijfde plaats, het maximaal haalbare voor de Woudenberger die de afgelopen weken last had van een blessure aan het bovenbeen. ,,Ik ben trots op mijn prestatie. Dit is de plek die ik wilde hebben. Ik had een goede start, maar merkte dat het te hard ging. Daarna heb ik me erop gefocust zo min mogelijk fouten te maken.''