Van der Poel laat ook in Tabor alle tegenstanders spartelen

De Belg Michael Vanthourenhout eindigde op veertien seconden van de winnaar als tweede en daarmee was hij zes tellen eerder binnen dan de Nederlander Lars van der Haar.



De wedstrijd in Tabor was de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Vorige maand was Van der Poel al de sterkste in Bern. De eerste twee in de Verenigde Staten werden gewonnen door Toon Aerts, die in Tabor als vierde over de finish kwam. Aerts blijft leider in het algemeen klassement.



Volgende week wordt de vijfde wedstrijd in Koksijde gereden.