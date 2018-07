Van der Poel met mountainbike op het podium in Andorra

Bendsney­der buiten de punten, Binder wint

13:24 Bo Bendsneyder is in de Moto2 buiten de punten geëindigd op de Sachsenring. De negentienjarige Rotterdammer bleef met zijn Tech3 steken op de twintigste positie. Bendsneyder was als 21e gestart, maar kwam tijdens de race niet verder dan de achttiende positie.