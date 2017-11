Van der Poel ondanks knieblessure in selectie wereldbeker

De Nederlands kampioen ging gisteren tijdens de vijfde wedstrijd in de Superprestige in Gavere half onderuit en raakte daarbij geblesseerd aan zijn rechterknie. De vleeswond is gehecht. Van der Poel moet tot donderdag rust houden.



De Knegt heeft Maud Kaptheijns opgenomen in de vrouwenploeg, ondanks dat ze niet helemaal fit is door een ontstoken kniewond.