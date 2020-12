Van der Poel rijdt concurrentie op een hoop bij eerste cross van seizoen

Al in de tweede ronde liet Van der Poel zijn tegenstanders de hielen zien. Even leek het erop dat de renner van Alpecin-Fenix er een onemanshow van zou maken op de druilerige gras- en zandvlaktes langs de Schelde, maar halverwege de wedstrijd nam Van der Poel mede door een val wat gas terug. Eli Iserbyt profiteerde daarvan en sloot aan bij de ontketende Nederlander.



In de voorlaatste ronde haalde Van der Poel de hamer weer tevoorschijn en dreunde hij de Belg Iserbyt uit zijn wiel. Vlotjes liep de drievoudig wereldkampioen weer uit bij zijn naaste belager en soleerde hij naar de meet. Op de finish had Van der Poel een voorsprong van zes seconden op Iserbyt. Ruim daarachter werd het Britse talent Tom Pidcock derde.



Het is de vijfde keer dat Van der Poel de Scheldecross in Antwerpen op zijn naam schrijft. Morgen staat hij aan de start van de Telenet Superprestige Gavere. Ook daar zal zijn eeuwige rivaal Wout van Aert, die op dit moment aan het trainen is in Spanje, geen acte de présence geven. Het eerste duel in het veld tussen Van der Poel en Van Aert zal hoogstwaarschijnlijk op 20 december in Namen zijn.