Van der Poel voegt twee veldritten uit Superprestige toe aan programma

Op tweede kerstdag komt de 25-jarige Nederlander in actie in Heusden-Zolder. Na vijf van de acht wedstrijden gaat de Belg Eli Iserbyt, die vorige maand bij afwezigheid van Van der Poel in Rosmalen de Europese titel pakte, aan kop in het Superprestigeklassement.

Van der Poel gaat zich de komende weken in het veld voorbereiden op het WK van eind januari in Oostende. "Ik ga ervan uit dat hij meteen meedoet voor de overwinning", zegt vader Adrie van der Poel bij Sporza over de aanstaande rentree van zijn zoon. "Hij zit goed in zijn vel en is met een goed gevoel op stage vertrokken. In principe kom je dan met een nog beter gevoel terug. Mathieu zal er sowieso veel zin in hebben."