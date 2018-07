Van der Reijken en Smidt mogen naar EK in Berlijn

Ze werd vijfde in een tijd van 9.51,79. De limiet was op 9.55,00 vastgesteld. De EK atletiek gaan op 6 augustus van start in de hoofdstad van Duitsland.

Ook Nick Smidt mag naar Berlijn. Hij bleef met 50,69 op de 400 meter horden onder de limiet voor het EK. Hij eindigde daarmee op de vijfde plaats. De wedstrijd werd gewonnen door Jeffery Gibson van de Bahama's, 49,63. De limiet voor Smidt stond op 50,70.