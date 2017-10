Van der Vleuten wint in Verona na perfecte barrage

,,Dit was een van mijn beste barrages ooit. Het liep zo mooi vloeiend'', liet Van der Vleuten weten. ,,Na mij kwamen nog twee gevaarlijke kandidaten, maar ze kregen het ook niet voor elkaar. De barrage liep ook echt goed. Ik kon overal blijven gaan en dan kan Verdi ook best snel zijn. Dit is echt super.''

De wereldbekerfinale volgend jaar in Frankrijk is het doel van Van der Vleuten. ,,Ik sta nu derde in de tussenstand. Omdat ik in de top tien van de wereld sta kan ik aan elke wereldbekerwedstrijd deelnemen. Ik ga er sowieso nog een paar rijden en dat hopelijk naar de finale in Parijs komend april.''