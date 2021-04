Van Dijke naar finale EK judo, Vermeer pakt bronzen plak

Sanne van Dijke heeft zich op de EK judo in Lissabon in de klasse tot 70 kilogram verzekerd van een plek in de finale. Daarin treft ze zaterdagmiddag de Française Margaux Pinot, die bij de laatste vier Kim Polling de baas was.

De 25-jarige Van Dijke won in de halve eindstrijd in de golden score van de Kroatische Lara Cvjetsko, terwijl Polling (30) juist in de verlenging verloor. Viervoudig Europees kampioene Polling neemt het in de strijd om een bronzen plak op tegen de Russin Madina Taimazova.

Van Dijke en Polling zijn in een tweestrijd verwikkeld om een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. De EK in Lissabon zijn het laatste meetmoment.

In de klasse tot 63 kilogram verloor Sanne Vermeer in de halve finales. Olympisch kampioene Tina Trstenjak uit Slovenië was op ippon te sterk. Vermeer strijdt met Laura Fazliu uit Kosovo om een bronzen plak.

Volledig scherm Kim Polling (onder) in gevecht met Barbara Timo. © EPA

Brons

Sanne Vermeer is als derde geëindigd in de klasse tot 63 kilogram. In de strijd om een bronzen plak was de 23-jarige Vermeer op ippon te sterk voor Laura Fazliu uit Kosovo.

Het is de tweede keer dat Vermeer brons pakt op de Europese kampioenschappen. Twee jaar geleden won ze op de EK in Minsk ook de troostfinale.

Vermeer maakt komende zomer niet haar opwachting op de Olympische Spelen. Nederland wordt in de klasse tot 63 kilo vertegenwoordigd door Juul Franssen, die eerder op de dag juist verloor van dezelfde Fazliu.

In de halve finales verloor Vermeer op ippon van Tina Trstenjak uit Slovenië.

Volledig scherm Sanne Vermeer. © ANP

Franssen miste ‘het brandende vuurtje’

Juul Franssen, al zeker van deelname aan de Olympische Spelen, miste op de EK ‘het brandende vuurtje”. Voor de 31-jarige Franssen zaten de Europese kampioenschappen in de klasse tot 63 kilogram er al na één partij op.

,,Ik ben er gewoon nog niet klaar voor. Dit is de eerste dag van de route naar de Spelen en ik moest hier gewoon staan van mezelf. Om niet weg te lopen van mijn privéproblemen”, aldus Franssen, die een onrustige aanloop kende vanwege de beroerte van haar vader. ,,Het vuur brandde niet en de adrenaline ontbrak gewoon. Ik moest van ver komen en heb het niet voor elkaar gekregen. Het is cru, maar wel de realiteit.”

,,Ik heb een pittige tijd achter de rug, maar ik wil me nergens achter verschuilen. Ik weet dat ik dit nodig had; me in het hol van de leeuw begeven. Als ik dit pas tijdens de WK had gedaan, dan was het te laat. Soms moet je uit je comfortzone stappen.”

In de eerste ronde was Laura Fazliu uit Kosovo op waza-ari te sterk voor Franssen.