Van eerste reserve naar Europees kampioen: Jur Spijkers stapt uit de schaduw van Meyer en Grol

Door Lisette van der Geest



Het is ‘Jurtijd’. Zoveel had judoka Jur Spijkers zich een tijd geleden voorgenomen, zoveel werd zondag in Sofia duidelijk. Op de EK versloeg Spijkers (25) boven veler verwachting alle zwaargewichten die hij trof, onder wie de vice-olympisch kampioen, en gaf hij direct een boodschap mee. ,,Ik heb lang genoeg in een soort wachtkamer gestaan.”



De afgelopen jaren was hij de eerste reserve. De nummer drie, achter Henk Grol en Roy Meyer, twee strijdende Nederlandse zwaargewichten die elkaar niet konden luchten of zien en allebei aasden op het ene olympische ticket voor Tokio afgelopen zomer. En Spijkers wachtte. De belangrijkste internationale wedstrijden hebben twee startplekken, de Olympische Spelen slechts één. ,,Dus als een van hen een bepaald toernooi niet wilde doen, mocht ik pas meedoen.”