Van Gelder net buiten medailles in Osijek

De voormalige Lord of the Rings deed het in de finale 0.2 punt beter dan in de kwalificatie van vrijdag, ondanks een hupje met beide voeten bij de landing. Met 14.20 evenaarde hij de score van de Oekraïner Radivilov, maar de hogere E-score (voor uitvoering) viel in het voordeel uit van de Nederlander. De Rus Denis Abliazin was wederom de sterkste. Het Russische krachtmens kwam tot een score van 15.067.



Van Gelder turnde in Kroatië zijn eerste finale sinds de EK in april 2016 in Bern. ,,Het was wel spannend, na zo'n lange tijd weer een wedstrijd", reageerde Van Gelder. Vooraf kon hij niet inschatten waar hij na twee jaar afwezigheid stond. ,,Ik ben dik tevreden. De strategie was op overleven de finale te halen en er dan een schepje bovenop te doen. Dat is gelukt. Ik heb zoveel positieve reacties gehad hier van turners, coaches en juryleden. Ik weet nu ook waar de jury extra op let en aan welke punten ik thuis moet gaan werken om beter te worden. Dit was een goede leerschool", zei de wereldkampioen van 2005.