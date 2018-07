Van Gestel en Wesselink met wildcard naar EK

Australië wint laatste Champions Trophy in Breda

18:09 De hockeyers van Australië hebben de laatste editie van de Champions Trophy op hun naam geschreven. In de finale van het zeslandentoernooi in Breda versloeg het team van de Australische coach Colin Batch India na shoot-outs (3-1). Het duel was in reguliere speeltijd in 1-1 geëindigd.