Van Gorkom: Ik kon helemaal niets, niet eens praten

Zijn BMX-collega Niek Kimman zag het op die bewuste 9 januari allemaal gebeuren. ,,Ik zag Jelle met volle snelheid op die startbult afgaan. Die ketting is sindsdien niet meer opgehangen’’, aldus de voormalig ploeggenoot van Van Gorkom, die doelt op de val over de veiligheidsketting voor de baan op Papendal.



Van Gorkom raakte zwaar gewond aan de lever, milt en nieren en liep verder gebroken ribben en een scheurtje in de schedel op. In maart mocht hij het ziekenhuis verlaten om in een revalidatiecentrum aan zijn herstel te werken. ,,Ik kon eerst helemaal niets. Niet eens praten.’’



Kimman: ,,In onze sport is in coma raken niet normaal. Wel vaak blauwe plekken en schaafwonden. Jelle is twee keer in coma geraakt en heeft dus veel pech.’’



Eerder was bekend dat Van Gorkom als BMX‘er definitief niet meer terugkeert in wedstrijdverband. De Achterhoeker, die in 2012 ook in coma lag, veroverde twee jaar geleden bij de Olympische Spelen in Rio de zilveren medaille.