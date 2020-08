Van Iersel zoekt nieuwe partner: ‘Ik vind dat ik het verdien mijn carrière mooi af te sluiten’

Door Lisette van der Geest



Het plan van beachvolleybalster Marleen van Iersel (32) was zo helder: de Olympische Spelen van 2020 als sluitstuk van haar lange beachvolleybalcarrière. In plaats daarvan kreeg de tweevoudig olympiër dit jaar ‘een dubbele klap’. ,,Eerst werden de Spelen een jaar uitgesteld en nu komt deze er bovenop”, zegt ze. Vandaag werd namelijk bekend dat haar beachpartner Joy Stubbe (23) hun samenwerking stopzet.

Als de huidige stand op de ranking bepalend was en de Spelen dit jaar gewoon waren geweest, zou team Stubbe en Van Iersel nu in Tokio zitten. Op de geschoonde olympische wereldranglijst staat het duo zestiende. Voldoende voor plaatsing. Maar terwijl ze in maart in Brazilië waren voor een trainingskamp en zich voorbereidden op hun eerste toernooi van het jaar, dat een week later op de planning stond, brak de coronacrisis uit.

,,We waren er zo klaar voor, op ons beste niveau, helemaal klaar voor dat toernooi, voor Tokio”, zegt Van Iersel telefonisch. ,,Maar ja, de crisis.” Het beachduo, dat sinds 2017 samen speelt, vloog terug naar huis, zag vervolgens toernooien geschrapt worden en wist niet lang daarna dat de Spelen een jaar zouden worden uitgesteld.

,,Ja, ik denk dat het bij iedereen wel voor een moment van reflectie heeft gezorgd. Zo had Joy de twijfel uitgesproken dat ze niet wist of ze nog een jaar door wilde naar de Spelen. Als team (zij werkten buiten het bondsprogramma van Beachvolleybal Team Nederland, met de Spaanse coach Daniel Rodriguez Wood, red.) hebben we besloten haar ruimte te geven om daarover na te denken. Dat kun je namelijk alleen maar respecteren. We hadden wel de afspraak om sowieso samen het seizoen van 2020 uit te spelen.”

Van Iersel twijfelde niet. Zij had Tokio in haar hoofd. Als eindstation van een carrière waarin ze onder meer twee keer Europees kampioen werd, in 2012 en 2014. Bij de Spelen in Londen kwam ze tot de kwartfinale, vier jaar later in Rio haalde ze de achtste finale. ,,Maar dinsdag kwam ineens het bericht van Joy dat ze er helemaal, per direct, de stekker uit trok. Ik vind het echt, echt ontzettend jammer en door de eerdere afspraken ook onverwachts.” Stubbe last een pauze in, laat ze via de website van volleybalbond Nevobo weten, om later weer te beginnen.

Het betekent dat Van Iersel op zoek is naar een nieuwe partner. Al is het halen van Tokio een lastiger doel dan hiervoor. Via de olympische wereldranglijst wordt nu een grotere uitdaging, maar volgens Van Iersel niet onmogelijk. Plaatsing via een continentaal olympisch kwalificatietoernooi lijkt reëler. Al is de wedstrijdkalender nog onzeker door het coronavirus. ,,Hoe het er precies uitziet moeten we nog uittekenen. ,,Maar ik heb het vertrouwen in mezelf dat het kan. Dat ik de kwaliteit en de ervaring in huis heb om dat waar te maken samen met iemand die potentie heeft.”

Haar zoektocht is begonnen vanuit Tenerife. Sinds vorige maand woont Van Iersel met haar gezin op het Spaanse eiland, waar ze in het verleden met grote regelmaat kwam om te trainen, zeker in de laatste jaren, nu ze samenwerkt met haar Spaanse coach Wood. ,,We zouden ons hier na de Spelen vestigen omdat we verliefd werden op het eiland. Maar de Spelen komen een jaar te laat, nu zitten we er een jaar te vroeg. Mijn vrouw is hier namelijk een bedrijf begonnen, dat kon niet een jaar worden uitgesteld. Maar ik kan heen en weer en ook in Nederland trainen als dat nodig is.”

Ook al werkt Van Iersel inmiddels een paar jaar buiten het bondsprogramma, ze sprak de afgelopen dagen regelmatig met Joop Alberda, technisch directeur van volleybalbond Nevobo. ,,Ik moet zeggen dat zij het echt super oppakken, ze denken echt mee om het mogelijk te maken dat ik alsnog naar Tokio kan.” Ze heeft een lijstje met potentiële partners in haar hoofd. ,,De komende weken zal ik veel met mensen praten, bellen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Het wordt lastig, maar ik heb er alle vertrouwen in. Anders zou ik dit niet doen.”

Een voordeel: het per direct stoppen van Stubbe levert ook extra tijd op. ,,Hoe meer tijd met een nieuwe partner, hoe beter. Maar ja, ik denk ook: een half jaar geleden, toen de Spelen nog gewoon door zouden gaan, zaten we niet in deze situatie. En in die zin is dit een dubbele klap. Maar het enige wat ik nu kan doen is me op mezelf richten, op de toekomst, en doorgaan. Want ik wil mijn carrière gewoon op een mooie manier afsluiten. Liefst in Tokio. Ik vind dat ik dat ook verdien.”

