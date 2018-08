Van Rijsselberghe naar tweede plaats op WK

Heemskerk pakt zilver, titel voor Bonnet

6 augustus Femke Heemskerk is er niet in geslaagd op de 200 meter vrije slag de Europese titel binnen te halen. De Nederlandse zwemster eindigde in de finale in Glasgow als tweede. Bij het vorige EK in 2016 pakte Heemskerk ook zilver en in 2014 eindigde ze als derde.