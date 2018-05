Van Rijsselberghe veel te vroeg van start in Medemblik

Nations League Volleybal­sters tonen veerkracht en verslaan België

11:45 De Nederlandse volleybalsters hebben ook de vierde wedstrijd in de Nations League gewonnen. Tegen België ging dat niet eenvoudig voor het team van bondscoach Jamie Morrison. Oranje kreeg in Toyota in de vierde set een wedstrijdpunt tegen, maar won alsnog met 3-2 (21-25 25-19 23-25 31-29 15-10).