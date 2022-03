Van Zundert 17de op WK kunstrijden, Japan heerst op individuele onderdelen

Femke Bol: ‘Soms denk ik: wow, ik ben 22 jaar en ik zie elke ochtend mijn bronzen medaille’

Na de Olympische Spelen in Tokio duurde het wel even voordat smaakmakers Femke Bol en Liemarvin Bonevacia uitgerust waren en klaar voor nieuwe toernooien. Maar nu, met de WK indoor in Belgrado van vrijdag tot zondag voor de deur, is de knop om. ,,In december hebben we besloten: laten we ervoor gaan.”

16 maart