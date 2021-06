Varenhorst en Van de Velde verslaan favorieten, Brouwer en Meeuwsen naar halve finales

Varenhorst en Van de Velde hadden zich in Ostrava al kunnen verzekeren van een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. Daarvoor was het winnen van brons al toereikend geweest. Het toernooi gaat zondag verder. Brouwer en Meeuwsen hadden in de achtste finales een ander Oranje-koppel, Stefan Boermans en Yorick de Groot, uitgeschakeld.

Varenhorst en Van de Velde

Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde hebben zich geplaatst voor de kwartfinales.. Het Nederlandse koppel schakelde de Europees kampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit: 21-17 21-18. De Noren waren de nummer 1 van de plaatsingslijst in Tsjechië.

In de strijd om een plek in de halve finales nemen ze het zaterdagmiddag op tegen hun landgenoten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, die in een Nederlands onderonsje te sterk waren voor Stefan Boermans en Yorick de Groot: 21-19 21-15.

Keizer en Meppelink

Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales bij het viersterrentoernooi uit de World Tour in Ostrava. Het Amerikaanse koppel Kelly Claes en Sarah Sponcil was in drie sets net te sterk: 19-21 22-20 15-9.

Ook voor Katja Stam en Raïsa Schoon eindigde het toernooi in Ostrava in de kwartfinales. Het jonge koppel zorgde vrijdag nog voor een stunt door het hoog aangeschreven Braziliaanse duo Agatha/Duda te verslaan. Een dag later was de uitdaging tegen het Canadese duo Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes te groot. De leidsters in de wereldranking en regerend wereldkampioenen wonnen in drie sets: 21-16 20-22 15-13.