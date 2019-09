Varenhorst en Van de Velde winnen Nederlands onderonsje in Rome

Hassan imponeert ook in Brussel op de 5000 meter

21:35 Sifan Hassan heeft opnieuw een imposante overwinning geboekt in finale van de Diamond League. De Nederlandse atlete won bij de Memorial Van Damme in Brussel de 5000 meter en incasseerde de hoofdprijs van 50.000 dollar. Een dikke week geleden bij de eerste finale van de prominente wedstrijdcyclus in Zürich zegevierde ze ook al met overmacht op de 1500 meter.