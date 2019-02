Varenhorst gaat duo vormen met Van de Velde

Varenhorst, alom bekend als een van de beste beachvolleyballers ter wereld, zat langere tijd zonder partner. De 28-jarige Varenhorst bereikte zijn grootste successen met Reinder Nummerdor. Samen werden ze tweede op het WK in 2015 en bereikten ze de kwartfinale bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Nummerdor stopte daarna, waarna Varenhorst een duo vormde met Maarten van Garderen, die tijdelijk overstapte uit de zaal om een carrière op het strand te proberen. Dit verliep beter dan verwacht, met een verrassende vierde plaats op het WK in 2017. Desondanks koos Van Garderen uiteindelijk voor een carrière in de zaal, Varenhorst zat vervolgens zonder partner. Varenhorst vormde vervolgens nog een jaar een duo met Jasper Bouter, maar door uiteenlopende persoonlijkheden besloten zij de samenwerking te beëindigen.

Om de 24-jarige Van de Velde was de afgelopen jaren veel te doen. Hij werd in Engeland veroordeeld, nadat hij in 2014, als 19-jarige in Engeland eenmalig seks had met een meisje van 12. Seks met een minderjarige wordt in Engeland gezien als verkrachting. Van de Velde werd veroordeeld tot een celstraf van vier jaar, maar kon een deel daarvan in Nederland uitzitten, naar Nederlandse strafmaat die minder zwaar is dan de Engelse. Vorig jaar keerde Van de Velde terug op het veld en speelde, destijds samen met toenmalige partner Dirk Boehlé. Van der Velde liet destijds weten blij te zijn met die kans van volleybalbond Nevobo, nu kan de beachvolleyballer met Varenhorst aan zijn zijde een poging doen de Olympische Spelen van Tokio in 2020 te halen.