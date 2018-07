Varenhorst moet EK beachvolleybal in eigen land mogelijk missen

Papendal wil officieel WK BMX 2021 organise­ren

12 juli Sportcentrum Papendal stelt zich officieel kandidaat voor het organiseren van de wereldkampioenschappen BMX in 2021. Tijdens wereldbekerwedstrijden in mei werd al duidelijk dat Papendal en de wielerbond KNWU een bid voorbereidden, maar nog in afwachting waren van toezeggingen over bijdragen van de overheid. Inmiddels hebben het ministerie van VWS, de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem officieel hun steun toegezegd.