Vastenburg debuteert in Sevilla op marathon

,,Al bijna vanaf het eerste moment dat ik voetstappen zette op de atletiekbaan werd de marathon een groot doel voor mij", zegt Vastenburg. ,,Mijn lichaam is belastbaar en ik voel me mentaal klaar om de 42 kilometer te lopen."



Vastenburg finishte begin deze maand als vijfde op de EK cross in Tilburg. Momenteel is ze in training in Kenia. ,,Ik ga de marathon lopen met de insteek er veel van te leren, de afstand voor de eerste keer te ervaren en vooral te genieten van het uitkomen van mijn droom kijkt ze vooruit. ,,Kortom, geen specifieke tijd als doel, maar om te ervaren wat ervoor nodig is om in de toekomst een goede marathonloopster te kunnen worden."



Vastenburg laat weten dat de keuze voor de marathon niet betekent dat ze afscheid neemt van de baan.