Vedetten Brooklyn Nets leiden ploeg langs LA Clippers

Pluim scherpt Nederlands record polsstok­hoog­sprin­gen weer aan

31 januari Polsstokhoogspringster Femke Pluim heeft haar Nederlands record indoor opnieuw aangescherpt. Bij de Perche en Or, een wedstrijd voor polsstokhoogspringers in de Franse stad Tourcoing, ging Pluim over 4,52 meter. Dat was 1 centimeter hoger dan twee weken geleden in Bordeaux.