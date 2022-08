Vera van Pol heeft geen spijt van uitspraken over Sanne en Lieke Wevers: ‘Ik heb het wél zo ervaren’

Turnster Vera van Pol heeft geen spijt van de uitspraken die ze eind vorig jaar heeft gedaan in een interview met De Limburger. Van Pol vertelde tegen de krant onder meer over de bekoelde relatie met de zussen Sanne en Lieke Wevers, als gevolg van de turncrisis die ontstond na onthullingen van (oud-)turnsters over grensoverschrijdend gedrag door coaches.

,,Spijt is een groot woord, want ik heb het wél zo ervaren”, zei Van Pol tijdens de Europese kampioenschappen in München. Om er vervolgens aan toe te voegen: ,,Maar ik had het niet in de media moeten zeggen. Al heb ik niet bewust het interview zo gegeven. Het kwam ter sprake en het was misschien niet slim om me zo uit te laten.”



Sanne Wevers stapte eind juni uit de nationale turnselectie vanwege een ,,aanhoudende, onwerkbare situatie” die zou zijn ontstaan door het gedrag van Van Pol. In aanloop naar de EK hield de onrust binnen het turnen ook Van Pol niet onberoerd, bekende ze.

,,Het was lastig, omdat ik zelf ook heel jammer vind hoe het is gegaan. Het doet wat met je, niet alleen als sporter maar ook als mens”, aldus de 28-jarige Limburgse. ,,Het is heel lastig geweest, omdat wij lang geen bondscoach hebben gehad of een technisch directeur. En toen het eenmaal weer begon te lopen en dingen duidelijk begonnen te worden, gebeurde dit. Maar ik heb geprobeerd me te focussen op de EK en dat is wel heel erg goed gelukt. Het team staat los van het conflict tussen Sanne en mij.”

Wevers zei eerder in een verklaring “enorm teleurgesteld” te zijn door het gebrek aan regie bij de KNGU bij het oplossen van de zaak. Technisch directeur Jeroen van Leeuwen van de KNGU reageerde daar deze zomer al als volgt op: ,,Als dat interview in mijn tijd had plaatsgevonden, dan hadden we op een dag later al met zijn drieën om tafel gezeten om het een en ander uit te spreken. Vera stond open voor een gesprek met mij erbij, maar helaas is het niet gelukt om dat daadwerkelijk te laten plaatsvinden.”