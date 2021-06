Verhaeren naar Franse zwembond: ‘Heel bijzonder om me te richten op Spelen in Parijs’

Jacco Verhaeren (52) wordt directeur van de nationale zwemploeg in Frankrijk. Per 1 september treedt de Brabander officieel in dienst van de Franse zwembond. Hij gaat leiding geven aan de coaches van de binnenbad- en openwaterzwemmers en richt zich op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Door Natasja Weber



Verhaeren benadrukte vanmiddag dat zijn nieuwe baan ‘absoluut geen kantoorfunctie’ wordt’. ,,Als directeur van de Franse zwemploeg zal ik vooral gaan werken met coaches. Het is zeer vergelijkbaar met wat ik de afgelopen jaren in Australië heb gedaan”, zei Verhaeren in een telefoongesprek. ,,Ik ga de coaches van de topzwemmers in het hele land bezoeken. Ik ga kijken naar de planning, logistiek, innovaties en ik zal programma’s opstellen. Wat kan er anders? Wat kan er beter? Daar ga ik me nu vooral in verdiepen. In juli begin ik achter de schermen en vanaf september officieel.”

Verhaeren tekent een contract tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. ,,De Spelen in Parijs vormden voor mij de grootste aantrekkingskracht. Een Olympische Spelen in eigen land maak je zelden mee. Dat is wel heel bijzonder. Zeker voor zo’n groot zwemland als Frankrijk.”

Zeven jaar Australië

Verhaeren keerde vorig jaar terug naar Nederland na een verblijf van zeven jaar in Australië. Daar werkte hij als hoofdcoach van de Australische zwembond. Na het uitstel van de Olympische Spelen van Tokio als gevolg van de coronapandemie besloot Verhaeren - zoals al gepland stond - in de zomer van 2020 met zijn gezin terug te keren naar Eindhoven. Geen Olympische Spelen dus deze zomer voor de succescoach van weleer van Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo.

Het afgelopen half jaar werkte Verhaeren voor de Duitse zwembond. Hij tekende weloverwogen voor zes maanden om zijn handen na de zomer vrij te hebben voor nieuwe uitdagingen. Met zijn nieuwe job in Frankrijk - waar zwemmen een ontzettend grote sport is - heeft Verhaeren die uitdaging gevonden.

Nonnen in Vught

Hij wordt straks de baas van de binnenbad- en openwatercoaches onder wie de eigenzinnige Franse zwemcoach Philippe Lucas, de voormalige coach van Femke Heemskerk en Sharon van Rouwendaal. Om op termijn ook met Lucas en enkele andere coaches die geen Engels spreken te kunnen communiceren, gaat Verhaeren deze zomer zijn Frans bijspijkeren bij ‘de nonnen’ in Vught. ,,Het is wel fijn als ik na verloop van tijd ook in het Frans met coaches kan praten. Ik hoef geen hele brieven te kunnen schrijven, maar een beetje de taal spreken maakt de samenwerking wel prettiger. In het begin zal ik gaan werken met een tolk.”