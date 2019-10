Verhoeven en Hari ruziën: ‘Zorg dat je vecht en stop met huilen’

Door Tim Reedijk



Aanvankelijk ging het in de Utrechtse Central Studios nog over vorm, fitheid, imagovorming, de standaardzaken richting een gevecht. Maar al snel kreeg de persconferentie met Rico Verhoeven en Badr Hari het vuur dat de confrontatie in 2016 al zo’n hype maakte. Constant lagen beide kemphanen met elkaar in de clinch.



,,Hij gaat opgeven of verliezen”, zei Verhoeven op een vraag of hij nu op een ‘normale’ overwinning aast. De vorige keer bij het prestigegevecht in 2016 moest Hari geblesseerd opgeven in de tweede ronde. Hari, gekleed in een shirt met ‘Badr Army’ en een zonnebril op zijn hoofd, begon te lachen en nam Verhoeven onder vuur. ,,He can go fuck himself. Ik ga hem knock-out slaan.”