Verhoeven liet in laatste partij weinig heel van 'Bigfoot' Silva

Rico Verhoeven staat zaterdag tegen Jamal Ben Saddik voor het eerst sinds bijna twee maanden weer in de ring. Op 14 oktober maakte hij korte metten met Antonio 'Bigfoot' Silva in een prestigegevecht. Bekijk hoe hij de Braziliaanse voormalig MMA-vechter in de Chinese GLORY-ring tegen het canvas schopte.