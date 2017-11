Verhoeven waarschuwt Saddik: 'Ik ga hem helemaal uitwringen'

Dat zei Verhoeven vanmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het gala in Ahoy. Van enige druk is ondanks de eerdere nederlaag geen sprake, zo stelt de kickbokser uit Halsteren. ,,Ik heb nog geen zwaargewicht gezien die zo fit is als ik. Het enige wat een beetje verandert is het gameplan, maar de cocktail is goed. Ik heb wat recht te zetten. Ik ga hem 24 minuten lang uitwringen en ook al weet ik dat-ie er al in de vierde ronde uit kan, pas in de 24ste minuut ga ik hem knock-out slaan. Ik ga hem helemaal uitwringen."