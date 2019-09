Vermiste Spaanse oud-skiester dood gevonden

Tafelten­nis­sers uitgescha­keld op EK na twee kansloze nederlagen

17:22 De Nederlandse tafeltennissers hebben ook hun tweede wedstrijd op de Europese kampioenschappen voor landenteams verloren. In Nantes was Slovenië te sterk, 3-0. Eerder ging Oranje tegen Kroatië met dezelfde cijfers ten onder in de Franse stad. TeamNL is daarmee uitgeschakeld.