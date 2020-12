Verontwaardiging antidopingbureaus na halvering straf Rusland na dopingfraude

Besseling groeit door lokale bakker naar toptoer­nooi van zeven miljoen euro

9 december Wil Besseling is er trots op dat hij in zijn dertiende jaar als golfprofessional voor het eerst mag meedoen aan het Tour Championship in Dubai. Dat eindejaarstoernooi van de Europese Tour is voor de zestig beste spelers van het jaar. ,,Dat ik hier sta zegt iets over mijn potentie en doorzettingsvermogen", zegt de 35-jarige Noord-Hollander, die zijn carrière positief zag veranderen na drie maanden werken bij de lokale bakker.