Verschoor (18) in voetsporen Senna en Schumacher met zege in Macau

De Pacer Podcast | Crossen door de modder, het veld en het zand

9:31 Het wordt de basis voor de zomer genoemd, maar eigenlijk doe je daarmee het crossen tekort. Het is een prachtige, afwijkende traditie binnen het hardlopen, waar je in de winter zoveel kracht mee kweekt. In deze aflevering van De Pacer duiken we met Pim Bijl en Eric Brommert in de wereld van het crossen.