Viaplay haalt ook hockeywedstrijden uit Nederlandse hoofdklasse binnen

Met video Circuitre­cord levert Italiaan Bagnaia pole position op bij TT Assen, derde rij voor Bo Bendsney­der bij Moto2

Francesco Bagnaia heeft bij de TT van Assen de pole gepakt in de MotoGP. De rijder van het fabrieksteam van Ducati stuurde zijn rode machine in de kwalificatie naar de beste tijd. De 1.31,504 was ook een circuitrecord. Het was al de vierde pole van dit jaar voor Bagnaia.

25 juni