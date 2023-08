Victor Kiplangat bezorgt Oeganda goud op marathon, deceptie voor Abdi Nageeye: ‘Ik had pap in de benen’

Met videoVandaag worden op de WK atletiek de laatste medailles verdeeld. In alle vroegte deed Abdi Nageeye in een warm Boedapest een gooi naar eremetaal op de marathon, maar hij moest de strijd na 27 kilometer staken. Het goud ging naar Victor Kiplangat (23) uit Oeganda. Bij de afsluiting van het WK is het voor de Nederlandse estafetteploegen vanavond op de 4x400 meter het moment van de waarheid. Hier volg je de belangrijkste ontwikkelingen!

Abdi Nageeye is uitgestapt op de marathon. De 34-jarige Nederlandse troef hield het na ongeveer 27 kilometer voor gezien in Boedapest, op de warmste dag van het jaar in de hoofdstad van Hongarije. De Nederlands recordhouder 42,195 kan doorgaans goed overweg met moeilijke omstandigheden. Hij rende in 2021 in de hitte van Sapporo bij de Spelen in Japan nog naar een sensationele zilveren medaille achter de ongenaakbare Keniaan Eliud Kipchoge.

Volledig scherm Abdi Nageeye na zijn opgave op de marathon in Boedapest. © ANP

Nageeye nam door zijn uitvallen ook geen revanche voor zijn mislukte optreden een jaar geleden op de WK atletiek in Eugene. Toen stapte de geboren Somaliër op 1 kilometer van de finish uit, teleurgesteld over het feit dat hij geen medaille meer kon winnen. Na afloop zocht hij ook de schuld bij zijn schoenen; hij was de marathon ingegaan op nauwelijks ingelopen schoeisel en hij kon daarop zijn ritme niet vinden.



Vanochtend in Boedapest leek hij vooral last te hebben met de hitte, al liet Nageeye na afloop weten dat het probleem vooral in zijn bovenbenen en niet in de omstandigheden zat. De marathon begon bij een temperatuur van 24 graden, maar kroop al snel richting de 30 graden.

Vorig jaar winnaar in Rotterdam

Er leek aanvankelijk niets aan de hand met de man die in 2022 de marathon van Rotterdam won in 2.04.56 en vorig najaar nog derde werd in de marathon van New York. Hij liep mee in de grote kopgroep, die vanwege de warmte niet in een al te hoog tempo liep. Op het 25-kilometerpunt lag hij zo’n beetje op de dertigste plaats, achterin de groep. Kort daarna stapte hij van het parcours.

Mijn benen werden alleen maar zwaarder. Je bent marathonlo­per, dus je gaat door, maar uiteinde­lijk moet je toch egoïstisch zijn

,,Ik ben helemaal niet verdrietig. Het is nog zoeken naar het gevoel hierbij. Ik voelde al na drie kilometer al dat mijn benen zwaar voelden. Het voelde alsof mijn bovenbenen bungelden. Het voelde gewoon niet goed. Mijn bovenbenen waren zwaar, de rest voelde wel prima. Het is voor mij echt een raadsel. Pap in de benen noemen ze dat, dat is lastig te verklaren", zei Nageeye na afloop bij de NOS. ,,Eigenlijk wist ik al heel snel dat het niks zou gaan worden. Mijn benen werden alleen maar zwaarder. Je bent marathonloper, dus je gaat door, maar uiteindelijk moet je toch egoïstisch zijn. ‘Hoe kan dit gebeuren?’ spookt dan door je hoofd. Bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 voelde ik dit ook. Toen ging het na 32 kilometer nog beter, maar ik heb er nu voor gekozen om uit te stappen. Shit happens, maar ik heb me er nu wel bij neergelegd. Hopelijk kom ik sterker terug.”

Zondag 27 augustus

Avondprogramma

• 20.05 uur: hoogspringen (v), finale

• 20.10 5000m (m), finale

• 20.20 uur: speerwerpen (m), finale

• 20.45 uur: 800m (v), finale

• 21.10 uur: 3000m steeplechase (v) finale

• 21.37 uur: 4x400m (m), finale - met TeamNL

• 21.47 uur: 4x400m (v), finale - met TeamNL

Liveblog bekijk belangrijke updates Victor Kiplangat wint de marathon in Boedapest Victor Kiplangat (23) uit Oeganda komt als winnaar over de streep in een mooie tijd van 2.08.53. Een knappe prestatie gezien de omstandigheden in Boedapest, waar de temperaturen al richting de 30 graden kruipen. Kiplangat had 19 seconden voorsprong op de Israëliër Maru Teferi. Het brons was in 2.09.19 voor de Ethiopiër Leul Gebresilase. 🎽🇭🇺 | Victor kraait victorie in Budapest! De winst is voor Victor Kiplangat, die in de finale Leul Gebresilase van zich afschudt. 🇺🇬 De Ethiopiër wordt derde, want Maru Temeri sprint hem nog voorbij! #WorldAthleticsChamps



Victor Kiplangat wint de marathon in Boedapest Victor Kiplangat (23) uit Oeganda komt als winnaar over de streep in een mooie tijd van 2.08.53. Een knappe prestatie gezien de omstandigheden in Boedapest, waar de temperaturen al richting de 30 graden kruipen. Kiplangat had 19 seconden voorsprong op de Israëliër Maru Teferi. Het brons was in 2.09.19 voor de Ethiopiër Leul Gebresilase. Laatste kilometer gaat in voor Kiplangat Victor Kiplangat gaat beginnen aan zijn laatste kilometer en is niet meer van de wints af te houden. Hij komt door in 2 uur en exact 5 minuten na 41 kilometer. Het gat op nummer twee Leul Gebresilase (30) uit Ethiopië is negentien seconden, daarachter zit weer een gat van negentien seconden naar de nummer drie. Twee uur onderweg We zijn twee uur onderweg, dus we gaan nu echt de beslissende fase in op de marathon in Boedapest. Victor Kiplangat (23) uit Oeganda is hard op weg naar de wereldtitel. Zijn voorsprong op Leul Gebresilase (30) uit Ethiopië groeit naar zo'n vijftien seconden, terwijl Teferi en Tola moeten gaan strijden om de bronzen medaille. Teferi en Tola jagen op kopgroep Maru Teferi (31) uit Israël en Tamirat Tola (32) uit Ethiopië jagen op de voorste twee lopers. Dat zijn Leul Gebresilase (30) uit Ethiopië en Victor Kiplangat (23) uit Oeganda. Abdi Nageeye stapt uit marathon We zijn nu 1 uur en 44 minuten onderweg, dus de beslissende fase van de marathon gaat nu in. Dat gaat gebeuren zonder Abdi Nageeye, die is gestopt nadat hij de kopgroep na 24 kilometer moest laten gaan.



Twee groepjes van drie Na 1 uur en 40 minuten hebben we te maken met twee groepjes van drie atleten die om de eindzege lijken te gaan strijden. Victor Kiplangat (23) uit Oeganda gaat nu aan kop met twee Ethiopische atleten bij hem. Dat zijn Tamirat Tola (32) en Gebreselassie. Twintig meter daarachter zit het tweede groepje van drie atleten. Abdi Nageeye komt op achterstand Ai, wat jammer. Abdi Nageeye moet de kopgroep laten gaan. Na 24 minuten kilometer loopt zijn achterstand op naar 27 seconden. Dat wordt heel lastig om nog goed te maken. Het eerste uur kon hij zijn gevecht met de hitte nog winnen, maar daarna was het snel klaar. Timothy Kiplagat gooit tempo omhoog De Keniaan Timothy Kiplagat gooit vooraan het tempo omhoog. Abdi Nageeye zit nog altijd in de kopgroep, maar heeft het rond de twintigste plaats wel duidelijk lastig met de hitte in de vroege ochtend in Boedapest. Hij zette zojuis een petje op, maar gooit die een paar minuten later toch weer af. Ook gooit hij vaak zijn shirt even omhoog om wat te luchten. Abdi Nageeye halverwege op plek 18 We zitten nu exact op de helft van de afstand. De kopgroep komt door in een tijd van 1 uur, vijf minuten en drie seconden. Abdi Nageeye loopt in de kopgroep van twintig atleten op de achttiende plaats. Marathon een uur onderweg We zijn nu exact een uur onderweg. Op de befaamde Kettingbrug in Boedapest brak de kopgroep in twee stukken. Abdi Nageeye zit nog altijd bij de voorste groep. Abdi Nageeye rolt shirt op Een opvallend gezicht in de kopgroep, waar Abdi Nageeye wel last lijkt te hebben van de warmte. Hij trekt nu voor de derde keer in korte tijd zijn shirt helemaal omhoog, waardoor het meer lijkt op een soort sport-bh. Het is nu al 23 graden in Boedapest. Het gaat later vandaag minimaal 34 graden worden in de hoofdstad van Hongarije. Abdi Nageeye op plek 18 Na 42 minuten zit Abdi Nageeye nog altijd in de kopgroep. Hij doet dat op de achttiende positie. Niet echt in beeld dus, maar voorlopig is alles onder controle voor de winnaar van de marathon van Rotterdam. 41-jarige loper uit Mongolië moet uitstappen Ai, voor Ser-Od Bat-Ochir uit Mongolië is de marathon klaar na 40 minuten. De 41-jarige renner heeft volop ervaring met zijn elfde WK-deelname, maar deelde zijn race toch fout in. Zijn iets te enthousiast start moet hij nu duur bekopen. Mogelijk was het zijn laatste WK, maar de verwachting is dat hij volgend jaar nog wel zal gaan uitkomen op de marathon op de Olympische Spelen in Parijs. Halfuur onderweg We zijn nu een halfuur onderweg op de marathon. De Keniaan Timothy Kiplagat gaat aan kop met een kleine voorsprong op de rest.

Team Kenya includes;

-Joshua Belet

-Titus Kipruto

-Timothy Kiplagat

Team Kenya includes;

-Joshua Belet

-Titus Kipruto

-Timothy Kiplagat

Bring on 1,2,3 finish💪 De 41-jarige Ser-Od Bat-Ochir Mongolië lijkt iets te enthousiast te zijn begonnen aan zijn elfde WK. Hij debuteerde al in 2003 en was van plan om twintig jaar later nog eens vooraan te lopen. Dat hield hij twintig minuten vol, maar moet dat duur bekopen. Na een halfuur heeft hij al te maken met kramp en nu staat hij aan zijn benen te trekken. Goedemorgen Goedemorgen en welkom bij ons liveblog van de slotdag van de WK atletiek in Boedapest. We zijn om 07.00 uur al begonnen met de marathon. Kan Abdi Nageeye meedoen om de medailles in dit ijzersterke deelnemersveld?