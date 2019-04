Vier finales voor turnsters op EK in Polen

Een smetje was dat Thorsdottir buiten de balkfinale viel. Twee jaar geleden pakte ze nog EK-zilver op dit toestel. De Nederlandse van IJslandse komaf had direct een antwoord klaar. Met een gracieuze vloeroefening wond ze de toeschouwers en de jury om haar vingers. Als vierde danste ze de vloerfinale in. Met 13.300 punten gaf ze ook haar meerkamptotaal een injectie. ,,Voor mijn eerste grote internationale toernooi in anderhalf jaar ben ik tevreden. Ik heb laten zien dat ik terug ben, maar er is nog wel ruimte voor verbetering’', bekende Thorsdottir na afloop. ,,Op vloer ging nogal wat mis. Ik moest improviseren omdat ik mijn eerste serie een halve schroef eerder stopte. Dan moet je opeens calculeren in je hoofd hoe je verder gaat. Ik ben heel erg trots dat er dan nog een finaleplaats uitkomt.’'