Vier locaties voor nationale hockeyteams in Pro League

Er zijn in Nederland vijf locaties die voldoen aan de eisen van de internationale federatie FIH. Met de vijfde, Eindhoven, is afgesproken dat daar in 2021 duels in de Pro League worden gespeeld.



De beide Nederlandse teams spelen elk jaar acht thuiswedstrijden in de Pro League. Zowel de mannen als de vrouwen komen in 2020 in Nederland tweemaal uit tegen Nieuw Zeeland, Australië, Groot-Brittannië en Duitsland. Komend jaar wordt in verband met de Olympische Spelen in Tokio geen Grand Final gespeeld.

De thuiswedstrijden in de Pro League voor beide Oranjes zijn van maart tot en met juni. De Pro League is een nieuw internationaal toernooi dat dit jaar voor het eerst werd gehouden.