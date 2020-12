Vier op een rij voor oppermachtige Van der Poel in Heusden-Zolder

Al in de eerste ronde had Van der Poel zijn grootste vijand op een kleine achterstand gezet. Wout van Aert reed al vroeg lek en kwam daardoor ten val. De Belg sloot naar het einde van de koers weer aan bij het achtervolgende groepje en verkleinde het gat naar Van der Poel op eigen houtje nog aanzienlijk, maar de wereldkampioen was gevlogen. Na ruim een uur kwam hij alleen over de streep. Voor de vijfde keer was hij de snelste op het rappe parcours rond het autocircuit, waaronder de laatste vier edities. De Nederlander Lars van der Haar finishte als derde.



Toen de wedstrijd bijna halverwege was, kwam Iserbyt in de achtervolgende groep ten val. Hij greep meteen naar zijn elleboog en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Na de valpartij zou er bovendien iemand over zijn arm zijn gereden en de (tot vandaag) leider in de Superprestige is sowieso bij bewustzijn.