Vier vragen over het ongeluk van BMX’er Jelle van Gorkom

Hij ligt in Nijmegen in het ziekenhuis en wordt in slaap gehouden, in de hoop dat zijn lichaam rustig enkele functies zal herstellen. Gisteren werd zijn situatie stabiel genoemd, maar kon de vraag of Van Gorkom in levensgevaar verkeert, niet worden beantwoord. Donderdagmiddag was nog geen update over zijn situatie bekend. Van Gorkom heeft gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan zijn lever, milt en nieren. In 2012 lag hij ook al enkele dagen in coma na een zware valpartij in het Amerikaanse Chula Vista. Hij herstelde snel, net als na enkele andere zware crashes. De hoop in de BMX-wereld en op Papendal is dat Van Gorkom dat nóg een keer kan.