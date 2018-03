Viergever herstelt in Dubai, Neymar voelt zich gezegend

Zee te onstuimig Overboord geslagen zeiler Volvo Ocean Race opgegeven

11:54 De organisatie van de Volvo Ocean Race gaat ervan uit dat de overboord geslagen zeezeiler John Fisher reddeloos verloren is op zee. ,,We moeten aannemen dat hij niet meer te vinden is'', meldde voorzitter Richard Brisius van de zeilrace om de wereld.