Vijf redenen waarom een bezoek aan de WK Triathlon de moeite waard is

Rotterdam is dit weekeinde voor het eerst gastheer van de ITU Grand Final Triathlon. In verschillende categorieën wordt gestreden voor het wereldkampioenschap in een van de zwaarste sporten ter wereld. Vijf redenen waarom je dit, zeker als Rotterdammer, niet wilt missen.

Door Thomas Sijtsma

Absolute topsport in de stad

De namen van de beste triatleten van de wereld zegt de gemiddelde Nederlander waarschijnlijk weinig. Toch komen de snelste triatleten ter wereld naar Rotterdam. De Spanjaarden Javier Gomez en Mario Mola en de Zuid-Afrikaan Richard Murray zijn favoriet bij de mannen bij het 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en tien kilometer hardlopen. Bij de vrouwen doet de Nederlandse Rachel Klamer in de absolute top mee, maar zij kan voorlopig nog niet tippen aan Flora Duffy uit Bermuda en Asleigh Gentl uit Australië.

Eén Rotterdammer probeert bij de elite-mannen aansluiting te vinden bij de top. Marco van der Stel (25) eindigde dit jaar al als 17de en 21de bij de besten. De laatste stap wil hij de komende jaren maken.

Spectaculair

Het parcours en de sport zijn spectaculair dit weekend. Zwemmen in de Maas, fietsen over de bekende Erasmusbrug en lopen rond de Euromast. De plaatjes zijn bij voorbaat al schitterend. Kijktip: ga eens bij de wisselzones kijken. Iemand die vermoedt dat hij snel op zijn fiets kan springen of snel zijn schoenen kan aantrekken loopt waarschijnlijk een deuk in zijn ego op.



De atleten schieten als een zwerm bijen richting hun fiets of loopschoenen en zijn na twee keer knipperen met de ogen al uit het zicht verdwenen. De snelheden die daarna op de stenen van de Rotterdamse straten wordt geproduceerd, zowel op de fiets als lopend, zijn schrikbarend hoog. Dat is voornamelijk zaterdagmiddag het geval als de elite mannen en vrouwen hun wedstrijd afwerken. Op zondag doen de atleten uit verschillende leeftijdscategorieën een gooi naar de titel.

Volledig scherm Triatleet bereidt zich voor in wisselzone © Getty Images for Ironman

Groeiende sport

Marathon? Dat kan iedereen. Wie echt een uitdaging wil, schrijft zich in voor een triathlon. Twintig jaar geleden was de sport veel minder toegankelijk met vrijwel alleen wedstrijden van de maximale afstand (3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer lopen). Tegenwoordig zijn er sprintwedstrijden over veel kleinere afstanden. In Rotterdam wordt gestreden over de olympische afstand, ongeveer een kwart van de hele afstand van een originele triathlon en daarom mooi als instapwedstrijd.

Wanneer de olympische afstand geen uitdaging meer vormt, kan getraind worden voor de klassieke, lange afstand. Bij het finishen van die afstand kan het ultieme vinkje op de bucketlist worden gezet. De Nederlandse Triathlon Bond ziet al jaren een enorme groei aan leden en dat is niet voor niets.

Promotie voor sportstad Rotterdam

Rotterdam ziet zichzelf graag als de sportstad van Nederland, en dat is misschien ook wel zo. Het WK Triathlon dwars door het hart van de stad bevestigt in ieder geval deze status. Geen stad zet zoveel straten af om een triatlon plaats te laten vinden. De meeste triatlons voeren dwars door buitengebieden. Rotterdam stelt zelfs een icoon als de Erasmusbrug beschikbaar.

Vorig jaar vond de finale plaats in het Mexicaanse Cozumel. Onderstaande beelden staan zelfs bij niet-triatleten in het geheugen gegrift. Ook in Rotterdam gaan heroïsche en historische prestaties plaatsvinden.

Paratriatleten hebben voorproefje gegeven

Jetze Plat en Geert Schipper hebben vandaag al hun Nederlandse visitekaartje afgegeven. Ze zijn eerste en tweede geworden bij het wereldkampioenschap voor paratriatleten. De twee heren zijn oppermachtig.