Viñales pakt poleposition voor jubileum-TT in Assen

TT AssenDe Spaanse MotoGP-racer Maverick Viñales heeft weer eens laten zien dat het TT Circuit in Assen hem ligt. De coureur van het fabrieksteam van Yamaha, in 2019 de laatste winnaar van de Nederlandse grand prix in Assen, won zaterdag de kwalificatierace en start zondag in de 90e editie van de TT vanaf poleposition.

Viñales won dit seizoen ook de openingsrace in Qatar, maar kwam daarna niet meer in de buurt van het podium. Hij staat in het wereldkampioenschap op de zesde plaats. De Yamaha-rijder liet vrijdag al in de trainingen zien dat hij snel is op het gladde asfalt in Drenthe en deed er zaterdag nog een schepje bovenop met een rondetijd van 1.31,814. Viñales reed daarmee het snelste rondje ooit op het TT Circuit.

Zijn Franse teamgenoot bij Yamaha Fabio Quartararo reed op zijn Yamaha de tweede tijd met 1.31,885. Quartararo is de leider in het kampioenschap in de koningsklasse. De Italiaan Francesco Bagnaia noteerde de derde tijd op zijn Ducati.

Zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez start morgen pas vanaf de 20ste positie. Hij ging zaterdag in de eerste kwalificatiesessie opnieuw onderuit op zijn Honda en durfde niet meer op te stappen. De Spanjaard, die vorig seizoen compleet miste door een gecompliceerde armbreuk, maakte vrijdag in de tweede vrije training een huiveringwekkende val. Hij bleef wonderwel ongedeerd na die zware crash, maar het is duidelijk dat de schrik er goed in zit bij hem.

Bendsneyder in Moto2

De Nederlander Bo Bendsneyder moet zondag van ver komen om nog een rol van betekenis te kunnen spelen in de Moto2. De Rotterdammer kwam in de kwalificatie niet verder dan de dertiende plek. De race in de Moto2 begint zondag om 12.20 uur.

Bo Bendsneyder.