Viñales snelt opnieuw naar pole bij GP Emilia Romagna

Keizer/Meppelink naar achtste finales EK beachvol­ley­bal

16 september Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben zich bij de EK beachvolleybal in Letland geplaatst voor de achtste finales. Het als zevende geplaatste duo won in Jürmala ook de tweede groepswedstrijd. De Europese kampioenen van 2018 versloegen het Spaans duo Amaranta Navarro/Angela Herrero in twee sets: 21-18, 21-16.