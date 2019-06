Viñales troeft Márquez af, Rossi gaat onderuit en haalt einde niet

Australi­sche mannen in finale Hockey Pro League te sterk voor België

19:05 Het Australische hockeyteam heeft de eerste editie van de Pro League gewonnen. In de eindstrijd van de Grand Final in Amstelveen was Australië te sterk voor wereldkampioen België. Het scorebord van het Wagener Stadion gaf 3-2 aan na het laatste fluitsignaal.