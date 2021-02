‘Vincent Wevers berispt door turnbond KNGU’

VIDEO Franse zeiler redt collega in nood en wint mythische oceaanrace

28 januari Na ruim tachtig dagen op zee arriveerde de Franse zeiler Yannick Bestaven als derde aan de finish van de Vendée Globe, maar hij is wel uitgeroepen tot winnaar van de solorace om de wereld. De 48-jarige Fransman kreeg een tijdscompensatie van tien uur en een kwartier, omdat hij onderweg een andere zeiler had gered wiens boot was gezonken.