Visser: Apart dat het seizoen al klaar is, ik rijd het liefst elke week

Door Lisette van der Geest



,,Mijn doel was het kampioenschap, maar ik had niet altijd het geluk aan mijn zijde. Ik denk dat ik een goed seizoen had, dat ik er het maximale uit heb gehaald”, zegt Visser telefonisch vanuit Engeland, waar ze zondag op het circuit van Brands Hatch de slotrace van de W Series reed en als derde eindigde.,,Iedereen hier zit met het gevoel van: we hadden nog wel een race willen rijden. Liefst rijden we zelfs elke week.”



Voor Visser voelt het apart dat haar raceseizoen nu al ten einde is. ,,Normaal duurt een seizoen tot eind september of begin oktober, nu zijn we in augustus na zes races al klaar. Dat is even wennen. Maar sowieso was het wel aftasten dit eerste jaar van dit kampioenschap.” Zo wist Visser vooraf niet tegen wie ze het op zou nemen en wat hun kwaliteiten waren. ,,Ik had nog nooit tegen ze gereden, ze kwamen overal vandaan; uit Amerika, Azië en Afrika, dan is het lastig om te zeggen: ‘Hier sta ik en dit kan ik’. Maar goed, zodra ik mijn helm op heb, maakt het niet meer uit en ben je alleen nog maar bezig met iedereen verslaan.”