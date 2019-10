Visser met indrukwekkende tijd naar halve finales 100 meter horden

VideoNadine Visser heeft zich soepel geplaatst voor de halve finales op de 100 meter horden bij de WK atletiek in Doha. De 24-jarige Noord-Hollandse liep in haar serie naar de derde plaats in een tijd van 12,75 seconden. De klassering was al voldoende voor een doorgang naar de halve eindstrijd morgen om 18.05 uur. Haar tijd was ook veelbelovend, want die lag maar iets boven haar Nederlands record van 12,71.

De Nigeriaanse Tobi Amusan won haar serie overtuigend in 12,48. Zij was ook de snelste van allemaal in de heats. De Jamaicaanse Danielle Williams, die dit jaar de wereldranglijst aanvoert met 12,32, noteerde 12,51. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Kendra Harrison zette met 12,55 de derde tijd neer. Visser liep de zevende tijd. Er was ook drama, want de Amerikaanse olympisch kampioene Brianna McNeal werd gediskwalificeerd na een valse start.

Bekijk hieronder de reactie van Nadine Visser:

Visser stond na haar race te kijken van haar tijd. ,,Die verrast me wel, want het voelde niet alsof ik al zo hard ging. Ik had na de start het gevoel dat ik meteen al achter lag op de rest en ook de laatste meters kunnen zeker nog beter. Dat ik deze tijd al in de series loop, betekent dat ik in vorm ben.’’