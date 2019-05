Visser nét niet op poleposition bij W Series

Bucks boeken tweede zege op Raptors

9:25 De basketballers van Milwaukee Bucks hebben ook het tweede duel met Toronto Raptors in play-offs van de Amerikaanse NBA gewonnen. De ploeg won in eigen huis overtuigend met 125-103. De winnaar van de best-of-seven is kampioen van de Eastern Conference en strijdt in de finale om de titel in de NBA.