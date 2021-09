Visser snelt naar Nederlands record op 100 meter horden, Kipyegon klopt Hassan

Sifan Hassan eindigde op de 1500 meter als tweede achter de Keniaanse Faith Kipyegon. Hassan kwam nipt tekort: 3.58.33 om 3.58.55. Jossette Norris uit de VS wed derde in 4.00.41. Net als op de Olympische Spelen was Kipyegon dus te snel voor de Nederlandse atlete, die in Tokio wel het goud veroverde op de 5000 en 10.000 meter. Kipyegon was in Rio 2016 ook al de olympisch kampioene op de 1500 meter.



Hassan liep vorige week in Brussel de Engelse mijl, een incourante afstand die ze met overmacht won. Van een aanvankelijk geplande wereldrecordpoging op de 10 kilometer zag ze af wegens vermoeidheid. Eerder won ze na de Spelen in Oregon op een wedstrijd uit de Diamond League de 5000 meter.