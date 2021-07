Vlak voor Tokio staat Epke Zonderland er beroerd voor: ‘Het lichaam is op, zo voelt het’

Ergens geeft het Zonderland rust, gek genoeg. ,,Dat het mooi is geweest, is op zich fijn om te weten. Als ik een paar jaar geleden was gestopt, had ik mezelf altijd afgevraagd of ik nog ergens een mooie titel had kunnen winnen.”



Voorheen kon hij trainen wat hij wil. ,,Maar: hoe ouder je wordt, hoe moeizamer dat gaat natuurlijk. Tot februari ging het goed, daarna niet meer. Het voelt alsof het lichaam op is. Ik loop tegen een muur op. Het zit ergens nog in me, dat weet ik. Maar het komt maar niet van de grond. Het moet de komende twee weken echt meezitten.”