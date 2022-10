Vloergevecht nekt Jur Spijkers in finale Grand Slam, geen medaille Marit Kampt in Abu Dhabi

Nikola Jokic trakteert Golden State Warriors op eerste nederlaag van het seizoen

Kampioen Golden State Warriors heeft zijn eerste nederlaag van dit seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA geleden. Denver Nuggets was op bezoek bij de Warriors in San Francisco met 128-123 te sterk. Nikola Jokic was de grote man bij de Nuggets met een triple double: 26 punten, 12 rebounds en 10 assists.

