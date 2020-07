‘Volledig NBA-seizoen achter gesloten deuren misschien de enige optie’

Roberts is aangenaam verrast over het succes van de aanstaande herstart van dit seizoen in het Walt Disney World Resort in de buurt van Orlando. “Ik was bang dat het een beetje te veel op een militair kamp zou lijken”, aldus Roberts tegen ESPN. ,,Echt waar. Ik zei: Je kunt mensen niet opsluiten. Zelfs als het een mooie gevangenis is, blijft het een gevangenis. Maar ik heb nu met eigen ogen gezien hoe het hier gaat. Natuurlijk moet iedereen zich strikt aan de veiligheidsvoorwaarden houden. Verder is alles voor de spelers en teams hier aanwezig, het ziet er perfect uit.”

Juist de duidelijke afspraken en goede atmosfeer hebben er volgens Roberts voor gezorgd dat er in aanloop naar de herstart op donderdag zo weinig problemen zijn. Daarom zou het een optie zijn ook het komende seizoen op deze manier aan te pakken. ,,Ik zit niet in het kamp van president Trump die denkt dat het over twee weken allemaal over kan zijn. Ik hoop ontzettend dat de omstandigheden veranderen waardoor we weer op een andere manier kunnen spelen. Maar daar kunnen we nu niet van uitgaan. Dus als dit de juiste manier is om te spelen, moeten we dat doen.”

Donderdag zijn de eerste wedstrijden in de NBA weer, met de New Orleans Pelicans tegen Utah Jazz en de Los Angeles Lakers tegen de Los Angeles Clippers. De afgelopen drie weken heeft niemand in het afgesloten Walt Disney World Resort positief getest op het coronavirus. De enige twee positieve gevallen waren helemaal aan het begin, toen alle teams zich moesten melden.

